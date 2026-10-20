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    В Соцфонде раскрыли, на сколько увеличатся пенсии по старости в 2027 году

    Чирков: в 2027 году страховые пенсии россиян увеличат на 2,4 тысячи рублей

    Фото: РИА «Новости»

    В России в следующем году средний размер страховой пенсии по старости вырастет более чем на 2,4 тысячи рублей. Об этом РИА «Новости» рассказал председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

    «Средний размер страховой пенсии по старости повысится в 2027 году на 2466 рублей — до 30 241 рубля. Это средний размер пенсии по старости неработающих пенсионеров», — сказал он.

    До этого Чирков заявил, что в следующем году страховые пенсии проиндексируют в два этапа. Первый запланирован на 1 февраля, а второй пройдет с 1 апреля. При этом председатель фонда подчеркнул, что темпы индексации превысят инфляцию Если говорить о размере прибавок, то февральская составит сначала 6,8%, апрельская — 3,3%.

    По статистическим данным Соцфонда, в Москве средняя пенсия по состоянию на 1 августа 2026 года составляла 27 331 рубль. Аналогичный показатель по стране на ту же дату достиг 25 469 рублей, причем год назад эта сумма равнялась примерно 23 519 рублям. Прирост составил около двух тысяч рублей.

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