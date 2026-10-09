Сегодня 15:54 Слишком богат для обычных алиментов: как дело Сафонова попало в Конституционный суд Фото: РИА «Новости», соцсети Анастасии Казачек Эксклюзив

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Идущий с 2021 года спор между вратарем сборной России и французского «Пари Сен-Жермен» Матвеем Сафоновым и его бывшей женой — Анастасией Казачек — дошел до Конституционного суда. Футболист настаивает на назначении фиксированной выплаты на содержание дочери, аргументируя, что четверть его огромной зарплаты чрезмерна для содержания ребенка. Как многомиллионные алименты стали предметом разбирательств и кто сможет воспользоваться их итогами — в материале 360.ru.

Короткий брак и долгий развод

Матвей Сафонов и Анастасия Казачек поженились в декабре 2020 года после шести лет отношений. В июне следующего года у пары родилась дочь, а уже осенью брак распался. О расставании первой заявила Анастасия. Она обвинила футболиста в изменах и заявила, что тот не выдержал испытания деньгами и славой. Сафонов рассказал о причинах разрыва в сентябре 2026 года. Он признался, что разлюбил Казачек еще во время ее беременности и понял, что не хочет сохранять несчастливый брак только ради ребенка. После развода отношения между бывшими супругами окончательно испортились, а разногласия по поводу содержания и воспитания дочери переросли в многолетнюю судебную тяжбу.

Фото: соцсети Анастасии Казачек

Миллионы на алименты и угроза срыва трансфера

После расставания бывшие супруги не смогли договориться о содержании дочери. С декабря 2021 года Сафонов перечислял Анастасии по 500 тысяч рублей ежемесячно, однако впоследствии она обратилась в суд с требованием взыскать четверть его заработка. В январе 2024 года Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Казачек и обязал футболиста выплачивать 25% доходов начиная с 18 января 2022 года.

Интересно На тот момент Сафонов выступал за «Краснодар» и зарабатывал, по материалам судебного дела, от восьми до 12,5 миллиона рублей в месяц.

При рассмотрении дела футболист просил установить фиксированные алименты в размере 300 тысяч рублей ежемесячно. Однако суд отказал, объяснив, что при стабильном доходе плательщика выплаты обоснованно рассчитываются в долях от заработка. Однако суммы, которые Сафонов перечислял бывшей жене, оказались значительно меньше назначенной судом четверти заработка. К лету 2024 года его задолженность по алиментам достигла примерно 60 миллионов рублей. Судебные приставы ограничили спортсмену выезд из России, что поставило под угрозу его переход во французский «Пари Сен-Жермен». По данным спортивного журналиста Ивана Карпова, запрет связан не с миллионными долгами по алиментам, а с суммой в 22 тысячи рублей, которую футболист быстро погасил и освободился от ограничений.

Фото: РИА «Новости»

«Пари Сен-Жермен» официально объявил о подписании контракта с российским вратарем, хотя основной долг по алиментам продолжал висеть на Сафонове. Полностью футболист погасил его только в июне прошлого года. Все это время футболист пытался оспорить решение о взыскании четверти заработка, но в августе 2024 года Мосгорсуд оставил его в силе. В декабре аналогичное решение приняла кассационная инстанция. При этом бывшие супруги продолжали судиться не только из-за денег, но и по вопросам общения с дочерью. Сафонов утверждал, что ему препятствуют в воспитании ребенка. Казачек, в свою очередь, обвинила футболиста в том, что он не навещает дочь и не участвует в ее жизни.

Почему Сафонов обратился в Конституционный суд

Не добившись пересмотра размера алиментов, Сафонов обратился в Конституционный суд. Он оспорил пункт Семейного кодекса, предусматривающий взыскание на одного ребенка четверти заработка родителя. В жалобе футболист указал, что уже перечислил на содержание дочери более 90 миллионов рублей, и подчеркнул, что бывшая жена рассчитывала тратить на ребенка 2,5 миллиона рублей ежемесячно, но не отчитывалась о том, куда уходили деньги. Также Сафонов прямо обвинил Казачек в попытке обогащения за счет алиментов.

Фото: соцсети Анастасии Казачек

«Оспариваемое положение превращает алименты в средство обогащения второго родителя, а не содержания ребенка, чрезмерно ограничивая права собственности», — говорилось в жалобе, выдержки из которой опубликовало РАПСИ. Сафонов посчитал, что подобное применение закона нарушает его конституционные права и не позволяет учитывать реальные потребности ребенка. На открытом заседании 8 октября представители государственных органов практически единогласно не нашли противоречий между оспариваемой нормой и Конституцией. Полномочный представитель президента в Конституционном суде Дмитрий Мезенцев подчеркнул, что значительный размер алиментов сам по себе не свидетельствует о нарушении прав плательщика. По его словам, денежные выплаты также компенсируют отсутствие ежедневной родительской заботы о ребенке, поэтому его интересы должны оставаться приоритетными. Представитель Совета Федерации Андрей Клишас напомнил, что статья Семейного кодекса уже позволяет судам назначать алименты в фиксированной сумме, если взыскание доли заработка существенно нарушает интересы одной из сторон.

Фото: РИА «Новости»

Однако чрезмерность выплат необходимо доказать в рамках конкретного судебного разбирательства. Аналогичную позицию заняли представители правительства и Госдумы. Они указали, что проблема может заключаться не в самом законе, а в практике его применения судами общей юрисдикции. Сам Сафонов на заседании не присутствовал, его интересы представляли адвокаты. Бывшая жена футболиста просила допустить ее к процессу и отложить слушания, но суд отказал в переносе заседания. Решение по жалобе Сафонова Конституционный суд пока не вынес.

Как в России назначают алименты

Сумма назначаемых к выплате алиментов зависит от количества детей, доходов родителя и обстоятельств конкретной семьи. Об этом в беседе с 360.ru рассказал юрист по семейным делам Андрей Дмитриев. Он пояснил, что при стабильном заработке родителя на содержание одного ребенка обычно взыскивают четверть дохода, на двоих — треть, а на троих и более — половину. При этом речь идет не только о зарплате, но и о других доходах, с которых по закону удерживаются алименты. Если заработок нерегулярный — например, сезонный, — суд может назначить алименты в фиксированной сумме. Такой порядок позволяет обеспечить ребенку предсказуемое содержание независимо от того, сколько родитель заработал в конкретном месяце.

Фото: соцсети Анастасии Казачек

В некоторых случаях допускается сочетание двух способов расчета. Это особенно важно, когда официальный заработок невелик и установленной законом доли недостаточно для содержания ребенка. «Допустим, человек официально получает 20 тысяч рублей. Четверть этой суммы — всего пять тысяч. Тогда суд может дополнительно назначить еще пять или десять тысяч рублей в фиксированном размере», — пояснил Дмитриев. При назначении фиксированной суммы суд учитывает материальное и семейное положение сторон, а также необходимость по возможности сохранить ребенку прежний уровень обеспечения. Поэтому одинаковых для всех родителей выплат не существует. Единого денежного минимума или максимума алиментов нет. Если родитель зарабатывает два миллиона рублей, четверть его дохода составляет 500 тысяч ежемесячно. Именно такие случаи вызывают споры о соразмерности выплат.

Если человек зарабатывает два миллиона рублей, то 25% — это 500 тысяч. Возникает вопрос: действительно ли столько денег необходимо на содержание одного ребенка? На что они расходуются? Андрей Дмитриев

Юрист отметил, что именно такая ситуация возникла в деле Сафонова. Футболист с его многомиллионными заработками посчитал, что четверть дохода значительно превышает расходы на содержание дочери, а оставшиеся деньги фактически становятся дополнительным доходом бывшей супруги.

Фото: РИА «Новости»

Однако высокий размер алиментов сам по себе не доказывает, что получатель расходует их неправомерно. Суд должен оценивать обстоятельства конкретного дела, включая потребности ребенка, расходы на лечение, образование и другие необходимые траты. При этом обязанность содержать несовершеннолетнего лежит на обоих родителях. Но это не означает, что каждый из них должен ежемесячно выделять одинаковую сумму: учитываются их доходы, семейное положение и фактическое участие в обеспечении.

Как дело Сафонова изменит положение алиментщиков?

Если Конституционный суд поддержит Сафонова и разрешит заменять четверть заработка фиксированной суммой даже при высоких доходах, другие суды будут обязаны учитывать это решение, подчеркнул Дмитриев. «Другие плательщики алиментов смогут ссылаться на него при обращении в суд. Это будет обязательная для судов правовая позиция», — объяснил он. Особенно это может быть актуально для людей с высокими и стабильными доходами, которым обычные суды ранее отказывали в изменении порядка выплат. Однако решение в пользу футболиста не означает, что всем плательщикам алименты автоматически снизят. Само по себе обращение к постановлению Конституционного суда не гарантирует удовлетворения иска: суду потребуется оценить обстоятельства конкретной семьи и представленные доказательства.

Фото: РИА «Новости»

Отдельный вопрос — уже вступившие в силу судебные решения. Возможность их пересмотра будет зависеть от содержания постановления Конституционного суда и предусмотренных процессуальным законодательством оснований. Поэтому рассчитывать на массовый перерасчет алиментов сразу после решения по делу Сафонова не стоит. Кроме того, изменение размера выплат не лишает получателя права вновь обратиться в суд, если обстоятельства изменятся.

Если размер алиментов снизят, это не значит, что его нельзя будет увеличить в дальнейшем. Допустим, ребенку потребуется дорогостоящее лечение или появятся другие серьезные расходы. Тогда получатель алиментов может снова обратиться в суд.

При рассмотрении таких требований суд должен будет учитывать не только доходы плательщика, но и потребности ребенка, материальное положение обоих родителей и другие значимые обстоятельства. Таким образом, дело Сафонова ставит перед Конституционным судом вопрос не об отмене алиментов в размере четверти заработка, а о границах применения этого правила. От ответа зависит, смогут ли родители со сверхвысокими доходами добиваться индивидуального расчета выплат, даже если их заработок остается стабильным.