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    В четверг в Москве будут кратковременные дожди и облачная погода

    Синоптик Позднякова: в четверг в Москве будут небольшие дожди и до +12 градусов

    Фото: Медиасток.рф

    В четверг, 15 октября, москвичей ждет облачная погода, вероятны кратковременные дожди, температура достигнет +12 градусов. Об этом рассказала главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с РИА «Новости».

    «Атмосферное давление сохранится высоким, погода также сохранится облачная, днем временами — небольшой дождь. Ветер северо-западный, четыре-девять метров в секунду», — сказала она.

    Синоптик отметила, что днем температур составит +10-12 градусов, в области — +9-14.

    Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что снижение температуры и первый снег в столице будут после 20 октября. Также в конце октября ожидается существенное похолодание, температура опустится до близких к нулю значений.

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