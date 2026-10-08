Россияне чаще выбирают наличные как способ хранения денег

Наличные деньги в сентябре впервые за длительное время стали наиболее популярным способом хранения сбережений среди россиян. Такой вариант назвали предпочтительным 38% опрошенных, сообщают «Известия» со ссылкой на результаты исследования инФОМ, проведенного по заказу Банка России.

Доля сторонников наличных за год выросла на шесть процентных пунктов. Как отмечает издание, это максимальный прирост показателя с весны 2022 года.

Банковские счета в сентябре выбрали 37% респондентов. Годом ранее этот способ хранения денег называли 43% опрошенных.

Разрыв между наличными и банковскими счетами составил один процентный пункт. При этом доля предпочитающих хранить сбережения в кредитных организациях за год заметно сократилась.

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