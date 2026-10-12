Адвокат назвал четыре варианта раздела долгов и ипотечной квартиры после развода

Бывшие супруги после развода не всегда могут правильно разделить ипотечную квартиру, поэтому стоит помнить, что события могут развиваться по четырем сценариям. Один из вариантов — жилье оставят за одним из них вместе с кредитом, рассказала «Газете.Ru» адвокат АБ «Право Групп» Юлия Лебедко.

По ее словам, обязательства по ипотеке могут сохранить за обоими супругами, пусть и бывшими, продать жилье или разделить недвижимость по суду. Кроме того, при продаже ипотечной квартиры потребуется согласие банка, а после погашения кредита его остаток распределят между супругами.

Адвокат предупредила, что развод не прекращает имеющиеся обязательства по ипотеке. Ошибочно не фиксировать платежи, перестать платить кредит после ухода из квартиры и ограничиться договоренностью на словах.

«Развод не должен превращать бывших супругов в бессрочных финансовых партнеров. Нужно ответить на три вопроса: кому принадлежит квартира, кто получает экономическую выгоду, и кто юридически остается обязанным перед банком», — подчеркнула она.

Лебедко посоветовала получить данные о долге по ипотеке, оценить квартиру, определить собственников и заемщиков. Не помешает заключить нотариальное соглашение о разделе.

Ранее депутат Госдумы, зампредседателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш рекомендовал заключить брачный договор при оформлении ипотеки на двоих, распределив платежи и доли в квартире.