Адвокат назвал четыре варианта раздела долгов и ипотечной квартиры после развода
Адвокат Лебедко: после развода ипотечную квартиру могут оставить одному супругу
Бывшие супруги после развода не всегда могут правильно разделить ипотечную квартиру, поэтому стоит помнить, что события могут развиваться по четырем сценариям. Один из вариантов — жилье оставят за одним из них вместе с кредитом, рассказала «Газете.Ru» адвокат АБ «Право Групп» Юлия Лебедко.
По ее словам, обязательства по ипотеке могут сохранить за обоими супругами, пусть и бывшими, продать жилье или разделить недвижимость по суду. Кроме того, при продаже ипотечной квартиры потребуется согласие банка, а после погашения кредита его остаток распределят между супругами.
Адвокат предупредила, что развод не прекращает имеющиеся обязательства по ипотеке. Ошибочно не фиксировать платежи, перестать платить кредит после ухода из квартиры и ограничиться договоренностью на словах.
«Развод не должен превращать бывших супругов в бессрочных финансовых партнеров. Нужно ответить на три вопроса: кому принадлежит квартира, кто получает экономическую выгоду, и кто юридически остается обязанным перед банком», — подчеркнула она.
Лебедко посоветовала получить данные о долге по ипотеке, оценить квартиру, определить собственников и заемщиков. Не помешает заключить нотариальное соглашение о разделе.
Ранее депутат Госдумы, зампредседателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш рекомендовал заключить брачный договор при оформлении ипотеки на двоих, распределив платежи и доли в квартире.