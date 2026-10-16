Россиянам предложили испечь пироги для бойцов СВО ко Дню народного единства

Второй сезон федеральной акции #ПирогНаЧетвертое, приуроченной ко Дню народного единства, начался в России. Жителей страны пригласили приготовить или купить пирог, разделить угощение с близкими или передать его тем, кому нужна поддержка. Затем необходимо снять фото или видео, выложить в соцсети с хештегом #ПирогНаЧетвертое.

Главная идея проекта — «Пироги разные, страна одна». На акцию пригласили не только семьи, но и школы, предприятия, кафе, пекарни и общественные организации.

У инициативы уже есть своя история. Впервые ее провели в 2025 году выпускники «Мастерской новых медиа» из разных регионов страны. По данным организаторов, публикации об акции набрали более 10 миллионов просмотров.

В прошлом сезоне к проекту присоединились повара, блогеры, СМИ и крупные сети. Московские кулинары испекли 240 пирогов с капустой и картофелем и передали их военнослужащим в приграничье Курской области.

В 2026 году проект получил награду национальной премии интернет-контента Института развития интернета в номинации «Социальная интернет-акция». Теперь он проходит второй сезон — в Год единства народов России.

Присоединиться к акции можно через официальный сайт пирогначетвертое.рф. По вопросам участия также можно обратиться к координатору оргкомитета Анне Корольковой по телефону +7 960 020-27-38.