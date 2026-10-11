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    Названы регионы России с самыми лучшими и худшими дорогами

    АСИ: в лидеры рейтинга качественных дорог попали Москва, Пермский край и ЯНАО

    Фото: РИА «Новости»

    Москва, Пермский край и Ямало-Ненецкий автономный округ возглавили рейтинг российских регионов по качеству дорог — региональных и межмуниципальных. Об этом РИА «Новости» сообщили в Агентстве стратегических инициатив (АСИ).

    Согласно исследованию, в среднем по России доля автодорог регионального и межмуниципального значения, которые соответствуют нормативным требованиям, составила 58,1%. Их доля увеличилась с 46,1% в период с 2021 по 2025 годы.

    Наиболее высокие значения отметили в Москве, Пермском крае и Ямало-Ненецком автономном округе — в среднем 94,4%.

    В категории дорожной сети городских агломераций, соответствующих нормативам, наиболее высокая доля пришлась на столицу, Костромскую область и Республику Марий Эл. Она составляет в среднем 96,3%.

    В конце лета в рейтинге регионов России по качеству дорог, согласно исследованию РИА «Новости», лидировали Москва и Челябинская область. В столице показатель составил 100%. Список аутсайдеров замыкали Архангельская и Волгоградская области.

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