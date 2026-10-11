Зимняя сказка. На Алтае снег укрыл землю и деревья
На Алтае местные жители показали заснеженные пейзажи
На Алтае снег покрыл землю и деревья, создав сказочную атмосферу. Кадрами с 360.ru поделились местные жители.
По словам Александра, сейчас в регионе ясно и тепло. По утрам температура опускается до -5 градусов, днем — до -1. Мужчина рассказал, что работает с туристами и предоставляет жилье.
«Вот именно на это озеро дорога нормальная. Я людей и зимой доставляю. Зимой тоже очень красиво. Дорога занимает полтора часа», — рассказал собеседник 360.ru.
Другой местный житель — Дмитрий — поделился видео, где козы и собаки ходят по заснеженному участку. Он также показал кадры с укрытыми снегом дорогами и деревьями.
Первый снег на Алтае выпал в минувшую среду, 7 октября. Очевидцы делились с 360.ru видео, на котором запечатлели белую пелену, заполнившую улицу.
Ранее метеоролог Михаил Леус рассказал, когда первый снег накроет Москву.