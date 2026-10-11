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    Зимняя сказка. На Алтае снег укрыл землю и деревья

    На Алтае местные жители показали заснеженные пейзажи

    На Алтае снег покрыл землю и деревья, создав сказочную атмосферу. Кадрами с 360.ru поделились местные жители.

    По словам Александра, сейчас в регионе ясно и тепло. По утрам температура опускается до -5 градусов, днем — до -1. Мужчина рассказал, что работает с туристами и предоставляет жилье.

    «Вот именно на это озеро дорога нормальная. Я людей и зимой доставляю. Зимой тоже очень красиво. Дорога занимает полтора часа», — рассказал собеседник 360.ru.

    Фото: 360.ru
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    Фото: 360.ru
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    Фото: 360.ru
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    Другой местный житель — Дмитрий — поделился видео, где козы и собаки ходят по заснеженному участку. Он также показал кадры с укрытыми снегом дорогами и деревьями.

    Первый снег на Алтае выпал в минувшую среду, 7 октября. Очевидцы делились с 360.ru видео, на котором запечатлели белую пелену, заполнившую улицу.

    Ранее метеоролог Михаил Леус рассказал, когда первый снег накроет Москву.

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