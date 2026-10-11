Зимняя сказка. На Алтае снег укрыл землю и деревья

На Алтае снег покрыл землю и деревья, создав сказочную атмосферу. Кадрами с 360.ru поделились местные жители.

По словам Александра, сейчас в регионе ясно и тепло. По утрам температура опускается до -5 градусов, днем — до -1. Мужчина рассказал, что работает с туристами и предоставляет жилье.

«Вот именно на это озеро дорога нормальная. Я людей и зимой доставляю. Зимой тоже очень красиво. Дорога занимает полтора часа», — рассказал собеседник 360.ru.