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    В России стартовал «Статистический диктант»

    В честь 215-летия российской государственной статистики проводится «Статистический диктант». Он идет с 13 по 22 октября в онлайн-формате, сообщила пресс-служба Мосстата.

    Пройти диктант можно на официальной платформе.

    «Статистический диктант — всероссийский проект, который на протяжении семи лет помогает проверить знания статистики и лучше понимать данные вокруг нас», — отметили в пресс-службе.

    Акцию адаптировали под два уровня сложности: «школьный» для участников в возрасте 12—18 лет и «углубленный» для всех желающих. По итогам диктанта можно сразу видеть свой результат и получить памятный сертификат.

    В кампании 2025 года участие в проекте приняли более 97 тысяч человек из всех регионов России и 39 зарубежных стран. В юбилейный год участников ждут новые тематические блоки, а также вопросы на теорию и практику.

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