В России стартовал «Статистический диктант»

В честь 215-летия российской государственной статистики проводится «Статистический диктант». Он идет с 13 по 22 октября в онлайн-формате, сообщила пресс-служба Мосстата.

Пройти диктант можно на официальной платформе.

«Статистический диктант — всероссийский проект, который на протяжении семи лет помогает проверить знания статистики и лучше понимать данные вокруг нас», — отметили в пресс-службе.

Акцию адаптировали под два уровня сложности: «школьный» для участников в возрасте 12—18 лет и «углубленный» для всех желающих. По итогам диктанта можно сразу видеть свой результат и получить памятный сертификат.

В кампании 2025 года участие в проекте приняли более 97 тысяч человек из всех регионов России и 39 зарубежных стран. В юбилейный год участников ждут новые тематические блоки, а также вопросы на теорию и практику.