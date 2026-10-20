Поддубный предупредил, что выполнение простых заданий в интернете может обернуться тюрьмой

Молодые люди часто не понимают до конца, что даже исполнение чужой «безобидной» просьбы в Сети может повлечь уголовное преследование. Об этом заявил военкор Евгений Поддубный в телеграм-канале .

Журналист отметил, что тяга к независимости, юношеский максимализм, потребность самоутвердиться и нехватка жизненного опыта ослабляют критичность мышления у подростков.

По его словам, иногда молодежь не вполне понимает, что за исполнение «безобидной» просьбы придется понести уголовную ответственность.

«Фоточки, координаты, нажал на кнопку, скинул кадры. Что тут такого? Наверное, именно так рассуждают те, кто своими действиями играет на руку противнику», — сказал он.

Ранее в Краснодарском крае задержали трех подростков по обвинению в совершении теракта на железной дороге. Украинские кураторы предложили выполнить их указания за деньги. В итоге задержанные подожгли релейный шкаф на перегоне станций Горячий Ключ — Долина Очарования.