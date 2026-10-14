Россиянине перечислили произведения, вселяющие веру в людей
«Маленький принц» вошел в список книг, вселяющих веру в людей
Порядка 80% россиян хотя бы раз в жизни после прочтения книг стали иначе относиться к людям. Опрос провела книжная сеть «Буквоед», результаты оказались в распоряжении «Известий».
Тема исследования — «Какие книги возвращают веру в людей». Лидером рейтинга стал «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери, произведение набрало 25% голосов. Второе место заняла «Судьба человека» Михаила Шолохова, третье разделили «Три товарища» Эриха Марии Ремарка и «Маленькие женщины» Луизы Мэй Олкотт.
Пятерку замкнул рассказ Валентина Распутина «Уроки французского». Также респонденты отметили «С неба упали три яблока» Наринэ Абгарян, «Я — посланник» Маркуса Зусака, «Убить пересмешника» Харпер Ли и «Отверженных» Виктора Гюго.
Психолог Елена Соловьева ранее назвала «запойное» чтение книг, просмотр сериалов и учебу способом уйти от реальности.