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    Россиянине перечислили произведения, вселяющие веру в людей

    «Маленький принц» вошел в список книг, вселяющих веру в людей

    Фото: 360.ru

    Порядка 80% россиян хотя бы раз в жизни после прочтения книг стали иначе относиться к людям. Опрос провела книжная сеть «Буквоед», результаты оказались в распоряжении «Известий».

    Тема исследования —  «Какие книги возвращают веру в людей». Лидером рейтинга стал «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери, произведение набрало 25% голосов. Второе место заняла «Судьба человека» Михаила Шолохова, третье разделили «Три товарища» Эриха Марии Ремарка и «Маленькие женщины» Луизы Мэй Олкотт.

    Пятерку замкнул рассказ Валентина Распутина «Уроки французского». Также респонденты отметили «С неба упали три яблока» Наринэ Абгарян, «Я — посланник» Маркуса Зусака, «Убить пересмешника» Харпер Ли и «Отверженных» Виктора Гюго.

    Психолог Елена Соловьева ранее назвала «запойное» чтение книг, просмотр сериалов и учебу способом уйти от реальности.

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