Котяков: 31 декабря в 2027 году будет выходным

Россияне в 2027 году начнут отдыхать с 31 декабря в преддверии Нового года согласно производственному календарю. Об этом РИА «Новости» рассказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

«Все основные, скажем так, подходы, которые мы применяли к формированию календаря рабочего времени последние годы, мы их сохранили. Так, 31 декабря — выходной день», — сказал он.

По его словам, у министерства получилось сформировать достаточно комфортный рабочий график на 2027 год. Получилось объединить праздничные и выходные дни так, чтобы обеспечить непрерывность отдыха.

Ранее Минтруд опубликовал производственный календарь, в котором в 2027 году запланированы 11 дней на новогодние каникулы. Россияне будут отдыхать с 31 декабря 2026 года по 10 января следующего.