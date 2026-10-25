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    Россияне будут отдыхать 31 декабря в 2027 году — Котяков

    Котяков: 31 декабря в 2027 году будет выходным

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru
    Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Россияне в 2027 году начнут отдыхать с 31 декабря в преддверии Нового года согласно производственному календарю. Об этом РИА «Новости» рассказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

    «Все основные, скажем так, подходы, которые мы применяли к формированию календаря рабочего времени последние годы, мы их сохранили. Так, 31 декабря — выходной день», — сказал он.

    По его словам, у министерства получилось сформировать достаточно комфортный рабочий график на 2027 год. Получилось объединить праздничные и выходные дни так, чтобы обеспечить непрерывность отдыха.

    Ранее Минтруд опубликовал производственный календарь, в котором в 2027 году запланированы 11 дней на новогодние каникулы. Россияне будут отдыхать с 31 декабря 2026 года по 10 января следующего.

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