Россиянам рассказали, что в 2027 году самыми выгодными для отпуска месяцами станут июль и август

Самыми финансово выгодными месяцами для отпуска в 2027 году станут июль и август — в них не будет праздничных выходных и сохранится по 22 рабочих дня. Об этом сообщил ОТР со ссылкой на данные о производственном календаре на 2027 год.

Пятидневная рабочая неделя в 2027 году начнется 11 января — выходной с 3 января перенесут. Постановление правительства от 17 сентября 2026 года предусматривает еще три переноса: с субботы 2 января на пятницу 5 ноября, с воскресенья 3 января на пятницу 31 декабря и с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля. Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года — 11 дней.

Выходные ждут россиян с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. День России выпадет на субботу, выходной перенесут на понедельник, поэтому пятидневщики отдохнут с 12 по 14 июня, а 11 июня будет сокращенным рабочим днем. День народного единства 4 ноября выпадет на четверг, но в пятницу трудиться тоже не придется благодаря переносу выходного со 2 января. Всего россияне отдохнут с 4 по 7 ноября. Выходным будет и 31 декабря 2027 года.

Тем, кто хочет продлить отдых, стоит присоединить отпуск к праздникам. Три дня отпуска с 28 по 30 декабря превратятся в 14 дней отдыха до 10 января, а заявление на 24–26 февраля даст восемь выходных подряд. Пять дней отпуска с 7 по 11 июня превратятся в 10 дней отдыха до 14 июня.

Всего 22 рабочих дня в 2027 году будут в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре. Самыми невыгодными для отпуска месяцами стали январь с 15 рабочими днями, февраль и май с 19 днями, а также ноябрь с 19 рабочими днями.