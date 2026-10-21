Гендиректор Vector Market Research Чумаков посоветовал покупать новогодние подарки уже сейчас

Покупать подарки к Новому году выгоднее заранее, чтобы не переплатить в декабре. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал генеральный директор Vector Market Research Дмитрий Чумаков.

По его словам, чтобы не переплатить, стоит совершать покупки при появлении выгодных предложений уже сейчас.

В ноябре, во время Черной пятницы, можно выгодно приобрести потребительскую электронику, которая к концу декабря может подорожать. После праздников подешевеют кондитерские изделия, елочные игрушки и посуда — их Чумаков предложил покупать для январских встреч с друзьями и родственниками.

Эксперт предупредил, что в последние дни перед праздниками в обычных магазинах вероятен ажиотаж, а в интернет-магазинах нужного товара может не оказаться.