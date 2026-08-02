Новогодние каникулы в 2027 году сократили на один день

Новогодние каникулы в 2027 году продлятся 11 дней — на сутки меньше, чем в текущем году. Такие сроки предусмотрели в производственном календаре, ранее опубликованном Минтрудом.

Праздничный период начнется 31 декабря 2026 года и завершится 10 января 2027 года. Таким образом, россияне встретят Новый год в конце рабочей недели и получат продолжительный отдых в начале января.

В документе также предусмотрели несколько продолжительных выходных в течение года. По три дня отдыха придутся на празднование Дня защитника Отечества и Международного женского дня.

Майские выходные разделят на два периода: с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Столько же дней отведут бы на празднование Дня России — с 12 по 14 июня.

Самыми длинными после новогодних каникул станут выходные в честь Дня народного единства. Они продлятся с 4 по 7 ноября.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что объявлять 31 декабря официальным фиксированным выходным пока не планируют. По его словам, дополнительный день отдыха нарушит установленный баланс рабочего времени и выходных.