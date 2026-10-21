Россиянам объяснили, для чего новогодние товары продают уже в октябре

В 2026 году в октябре крупные сети магазинов выставили на полки новогодние товары: елки, сладости, игрушки и другой декор. С чем связано такое раннее начало праздничного сезона, 360.ru объяснил независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов.

«В течение года новогодние товары не продаются — только перед праздником. Традиционно люди готовятся к нему, откладывают деньги, чтобы отпраздновать достойно, чтобы, условно говоря, не хуже, чем у людей. Однако уже 1 января средств у покупателей не остается — и об этом все ретейлеры знают», — объяснил эксперт.

По этой причине новогоднюю атрибутику стараются продать по срокам с запасом, чтобы прибыль перекрыла январский провал в продажах.

«Практика показывает: чем раньше появляются елки в витринах, тем лучше идут продажи», — отметил Анфиногенов.

Как происходит ценообразование перед Новым годом и как уличные украшения влияют на настроение горожан, читайте в материале 360.ru.