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    Россиянам объяснили, для чего новогодние товары продают уже в октябре

    Эксперт FMCG рынка Анфиногенов: новогодние товары продают раньше ради прибыли

    Новогодние витрины Москвы
    Фото: Новогодние витрины Москвы/Медиасток.рф

    В 2026 году в октябре крупные сети магазинов выставили на полки новогодние товары: елки, сладости, игрушки и другой декор. С чем связано такое раннее начало праздничного сезона, 360.ru объяснил независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов.

    «В течение года новогодние товары не продаются — только перед праздником. Традиционно люди готовятся к нему, откладывают деньги, чтобы отпраздновать достойно, чтобы, условно говоря, не хуже, чем у людей. Однако уже 1 января средств у покупателей не остается — и об этом все ретейлеры знают», — объяснил эксперт.

    По этой причине новогоднюю атрибутику стараются продать по срокам с запасом, чтобы прибыль перекрыла январский провал в продажах.

    «Практика показывает: чем раньше появляются елки в витринах, тем лучше идут продажи», — отметил Анфиногенов.

    Как происходит ценообразование перед Новым годом и как уличные украшения влияют на настроение горожан, читайте в материале 360.ru.

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