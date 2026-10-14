Таиланд возглавил рейтинг новогодних бронирований у россиян

Второе место занял Египет, третье — Вьетнам, далее расположились ОАЭ и Китай. В этом сезоне Россия не вошла в топ, а общий спрос на новогодние поездки снизился примерно на 10% год к году.

Средний чек на туры в Таиланд упал на 8% и составил около 210 тысяч рублей. На других популярных направлениях отдых подорожал: в Египте — на 10% (до 235 тысяч рублей), в Китае — на 14% (до 231 тысячи), в ОАЭ — на 35% (до 320 тысяч), а во Вьетнаме — на 70% (до 300 тысяч рублей). Кроме того, в два раза вырос объем бронирований в Индонезию.