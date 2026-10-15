Россиянам рекомендовали заранее покупать продукты длительного хранения на новогодний стол

Сайт URA.RU составил рекомендации, как подготовиться к Новому году без ущерба для семейного бюджета и предпраздничного ажиотажа.

Авторы публикации посоветовали рассчитать траты на основе прошлых праздников и определить лимиты на подарки, застолье и поездки. Чтобы избежать резкой финансовой нагрузки в декабре, на праздники можно постепенно откладывать по 5–10% ежемесячного дохода. Специалисты также рекомендовали отслеживать скидки, применять промокоды и избегать спонтанных покупок.

Продукты длительного хранения — консервы, икру, шампанское, конфеты и орехи — стоит закупать частями за несколько недель. В ноябре полезно провести ревизию расходов, чтобы при необходимости перераспределить остаток бюджета.

Кроме того, авторы советуют заранее бронировать билеты на мероприятия, согласовать формат праздника с близкими и продумать меню новогоднего стола.