Самыми популярными направлениями на Новый год стали Белоруссия и Узбекистан

Россияне в сегменте экскурсионных туров на новогодние праздники чаще выбирали Белоруссию и Узбекистан. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе национального туроператора «Алеан».

«В топе спроса на новогодние каникулы по ближнему зарубежью в сегменте экскурсионных туров — Белоруссия и Узбекистан», — сказал собеседник агентства.

При этом трехдневный тур в Белоруссию для семьи из трех человек — двое взрослых и ребенок — обойдется от 101, 5 тысячи рублей. Это без учета транспортных расходов. Узбекское направление, если выбрать тур на четыре ночи, обойдется в чуть большую сумму — от 108 тысяч рублей.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщала, что средняя стоимость новогоднего тура за границу на неделю может достигать 200 тысяч рублей.