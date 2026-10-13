Диетолог Соломатина объяснила, как выбрать икру без вреда для здоровья

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какую икру выбирать при гипертонии, заболеваниях почек и склонности к отекам. Об этом она сообщила Life.ru .

Диетолог Соломатина пояснила, что различия в содержании белков и жиров между красной, черной и другими видами икры несущественны при умеренном потреблении, тогда как ключевое значение имеют количество добавленной соли и состав конкретного продукта. При обострениях заболеваний, таких как гипертонический криз, даже небольшая порция может спровоцировать скачок давления из-за задержки жидкости, поэтому соленую икру стоит ограничивать при болезнях почек, склонности к отекам и проблемах с ЖКТ.

Отдельно специалист предупредила о риске покупки браконьерского продукта перед праздниками. Черная икра не всегда менее соленая, чем красная, а щучья — лишь потенциально более мягкий вариант, поэтому людям с ограничениями необходимо изучать состав конкретного товара, обращать внимание на маркировку, условия хранения и репутацию производителя.