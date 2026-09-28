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    Россиянам рассказали, когда нельзя наказать за прогул на работе

    Член ОП Машаров: работника не могут наказать за прогул, если он застрял в лифте

    Фото: РИА «Новости»

    Работодатель вправе уволить сотрудника из-за отсутствия его на рабочем месте более четырех часов. При этом увольнение будет незаконным, если у работника на то были уважительные причины, рассказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

    Он отметил, что в Трудовом кодексе РФ такого перечня нет. Работодатель должен самостоятельно оценить обстоятельства, но его решение сотрудник вправе оспорить в суде.

    «На практике уважительными могут быть признаны, в частности, застревание в лифте, отключение интернета и связи (применяется только для удаленных сотрудников), чрезвычайные ситуации и действия государственных органов, повлекшие транспортные проблемы, такие как, например, отмена или задержка рейса, перекрытие дороги к месту работы», — пояснил Машаров.

    Существуют и плановые уважительные причины, в числе которых сдача крови или вызов в суд. Но работник обязан уведомить об этом работодателя.

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