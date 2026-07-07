Юрист Хаминский напомнил, что прогул может привести к увольнению по закону
Юрист Александр Хаминский напомнил, что прогул может стать причиной увольнения согласно статье 81 Трудового кодекса РФ. Об этом сообщил RT.
Прогулом считается отсутствие сотрудника на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня или более четырех часов подряд. Однако сам факт отсутствия не означает автоматического увольнения — работодатель обязан соблюдать установленную законом процедуру: зафиксировать нарушение, затребовать письменные объяснения работника и принять решение в соответствии с требованиями закона.
В качестве дисциплинарного взыскания могут применяться как замечание или выговор, так и увольнение. Если сотрудник сможет подтвердить уважительность причин отсутствия или работодатель допустит нарушения процедуры, решение об увольнении может быть оспорено в суде. Поэтому в каждом случае важны как обстоятельства прогула, так и соблюдение работодателем требований трудового законодательства.
Хаминский также напомнил, что уважительными причинами отсутствия на работе являются объективные обстоятельства, не зависящие от работника: болезнь, вызов в государственные органы, чрезвычайные ситуации, исполнение государственных обязанностей, а также приостановка работы из-за задержки зарплаты более 15 дней. Все эти обстоятельства работник должен документально подтвердить соответствующими справками и документами.