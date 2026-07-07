Юрист Хаминский напомнил, что прогул может привести к увольнению по закону

Прогулом считается отсутствие сотрудника на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня или более четырех часов подряд. Однако сам факт отсутствия не означает автоматического увольнения — работодатель обязан соблюдать установленную законом процедуру: зафиксировать нарушение, затребовать письменные объяснения работника и принять решение в соответствии с требованиями закона.

В качестве дисциплинарного взыскания могут применяться как замечание или выговор, так и увольнение. Если сотрудник сможет подтвердить уважительность причин отсутствия или работодатель допустит нарушения процедуры, решение об увольнении может быть оспорено в суде. Поэтому в каждом случае важны как обстоятельства прогула, так и соблюдение работодателем требований трудового законодательства.

Хаминский также напомнил, что уважительными причинами отсутствия на работе являются объективные обстоятельства, не зависящие от работника: болезнь, вызов в государственные органы, чрезвычайные ситуации, исполнение государственных обязанностей, а также приостановка работы из-за задержки зарплаты более 15 дней. Все эти обстоятельства работник должен документально подтвердить соответствующими справками и документами.