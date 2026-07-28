Юрист Русяев рассказал, что застрявший в лифте может требовать компенсацию

Юрист Илья Русяев сообщил, что человек, который надолго застрял в неисправном лифте, может требовать компенсацию от управляющей компании. Для спора с работодателем и возмещения ущерба важно сразу собрать подтверждающие документы, передает RT .

Русяев рассказал, что длительное нахождение в неисправном лифте может стать основанием для требования компенсации от управляющей компании.

Он пояснил, что Трудовой кодекс не содержит списка уважительных причин отсутствия на работе. Поэтому работодатель оценивает каждую ситуацию по обстоятельствам. Если вины работника нет, формально его можно освободить от дисциплинарной ответственности.

При этом отсутствие более четырех часов подряд без документального подтверждения могут признать прогулом и основанием для увольнения. Русяев напомнил, что Роструд уже разбирал подобный случай и указал: работодатель обязан учитывать обстоятельства, а незаконное взыскание можно оспорить в трудовой инспекции или суде.

Юрист посоветовал сразу после остановки лифта позвонить диспетчеру и попросить зафиксировать время обращения. После освобождения нужно запросить у обслуживающей организации акт о неисправности с указанием времени простоя, а затем в течение двух рабочих дней передать работодателю письменное объяснение.

Русяев добавил, что лифт относится к общему имуществу дома, а за его исправность отвечает управляющая организация. Если авария произошла из-за плохого обслуживания, пострадавший может потребовать возмещение материального ущерба и компенсацию морального вреда.