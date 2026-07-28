Юрист Палюлин рассказал, когда можно уволиться без отработки

Преподаватель Университета «Синергия», правозащитник Антон Палюлин напомнил, что в ряде случаев сотрудник может уйти без двухнедельной отработки или предупредить работодателя в более короткий срок, сообщает RT .

Работник обычно должен письменно предупредить работодателя об увольнении не позднее чем за две недели. Однако по соглашению сторон трудовой договор могут расторгнуть в любой срок, указанный в заявлении сотрудника.

Палюлин пояснил, что отработка не требуется и тогда, когда работодатель не намерен удерживать сотрудника. Кроме того, по ч. 3 ст. 80 ТК России работодатель обязан уволить человека в срок, указанный в заявлении, если тот не может продолжать работу. К таким случаям относятся поступление в учебное заведение, выход на пенсию и аналогичные обстоятельства.

Во время испытательного срока сотрудник обязан предупредить об уходе за три дня по ст. 71 ТК России. Такое же трехдневное правило действует на сезонных работах по ст. 296 ТК России. При этом руководитель организации должен предупреждать собственника имущества минимум за месяц по ст. 280 ТК России.

Юрист добавил, что конфликт возникает, если сотрудник перестает выходить на работу после подачи заявления, а работодатель не признает семейные обстоятельства уважительной причиной. В такой ситуации наниматель может оформить отсутствие актом и уволить работника за прогул.