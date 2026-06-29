Эксперт «Работы.ру» Санина отметила, что задержка зарплаты более чем на 15 дней дает право на приостановку работы

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина в беседе с RT сообщила, что россияне могут отказаться от работы или временно приостановить ее в некоторых случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ.

Согласно статье 142, 352, 379 и другим, отказ от работы не будет считаться прогулом, если он оформлен и обоснован по закону. Среди основных причин для такого отказа — работа не по договору, угроза жизни и здоровью, задержка зарплаты более чем на 15 дней, изменение условий без согласия, незаконные задания и дискриминация.

Чтобы подготовить письменное уведомление о приостановке работы, нужно описать причину прекращения работы, например: «В связи с задержкой выплаты зарплаты свыше 15 дней приостанавливаю работу до погашения задолженности». Также в уведомлении следует указать даты начала приостановки, возникновения задолженности, сумму, количество дней просрочки, подпись и должность.

Уведомление можно вручить лично и попросить отметку о получении, отправить почтой или воспользоваться системой кадрового электронного документооборота. Однако электронные письма, скриншоты и сообщения в мессенджерах не всегда признаются доказательствами в суде.

Санина предупредила, что приостановка работы запрещена в период военного или чрезвычайного положения и для организаций, обеспечивающих оборону, безопасность, аварийно-спасательные и противопожарные работы.