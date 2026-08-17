Юрист Петропольский заявил, что принудительные проверки персонала на полиграфе грозят работодателям исками и штрафами

Юрист Алексей Петропольский рассказал «Абзацу» , что требовать от сотрудников обязательной проверки на полиграфе незаконно. Если результаты таких тестов станут причиной увольнения, работодателю могут грозить штрафы и судебные иски.

По словам эксперта, Трудовой кодекс не предусматривает обязательную процедуру тестирования на детекторе лжи. Руководители могут организовать проверку только с письменного согласия работника или соискателя, причем основания для этого должны быть вескими.

Петропольский уточнил, что проверка не может быть обязательной для всех сотрудников. Работник имеет право отказаться от нее, и это не может стать основанием для увольнения или отказа в приеме на работу. Минтруд разъяснил, что вопросы о здоровье, религии, национальности, политических взглядах и интимной жизни запрещены, можно спрашивать только о деловых качествах и лояльности к работодателю.

Если результаты тестирования на полиграфе станут основанием для наказания работника или отказа в найме, руководству компании может грозить штраф до 70 тысяч рублей. Если человека уволили из-за итогов проверки на детекторе лжи, суд может восстановить его на работе, взыскать с предприятия зарплату за вынужденный прогул и компенсацию морального вреда.