Эксперт Горелкина предупредила, что отказ в найме из-за родительского статуса грозит судом

С 1 сентября 2026 года работодатели не смогут устанавливать испытательный срок женщинам с детьми до трех лет. Решения о найме должны основываться только на профессиональных качествах кандидата, сообщает RT .

Эксперт в сфере корпоративного управления и подготовки кадров Анастасия Горелкина пояснила, что новые правила призваны снизить нагрузку на молодых родителей. Запрет распространяется и на отказ в приеме на работу по причине родительского статуса.

«Скрытая дискриминация становится юридически рискованной, а решение о найме должно опираться исключительно на профессиональные качества кандидата», — сказала Горелкина.

Она отметила, что работодатель не сможет уволить сотрудницу как не прошедшую испытание, если не уточнил ее статус и внес такое условие в договор. Суд может восстановить работницу в должности, взыскать компенсацию за вынужденный прогул и моральный вред.

Само условие об испытательном сроке в договоре, заключенном после 1 сентября 2026 года, станет самостоятельным нарушением. За него предусмотрен административный штраф по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ.