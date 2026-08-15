Юрист Баранов объяснил правила ухода в отпуск вне графика

Работник не теряет право на отпуск из-за позднего заявления, если даты указаны в графике. Уходить на отдых вне графика нужно по согласованию с работодателем, сообщает RT .

Адвокат Игорь Баранов рассказал, что Трудовой кодекс не устанавливает единый срок подачи заявления на ежегодный отпуск. Если отпуск внесен в график, работодатель обязан уведомить сотрудника о его начале минимум за две недели. Само позднее заявление не лишает работника права на отдых.

Если сотрудник хочет перенести отпуск или уйти вне графика за день-два до желаемой даты, изменения нужно согласовать с работодателем. Самовольное отсутствие на работе могут признать прогулом.

Некоторые работники вправе выбрать удобное время ежегодного оплачиваемого отпуска, передает Общественная Служба Новостей.

Среди них — родители, опекуны, попечители и приемные родители ребенка-инвалида до 18 лет, а также сотрудники с тремя и более детьми до 18 лет, пока младшему не исполнилось 14 лет.

Мужчина может взять отпуск во время отпуска супруги по беременности и родам независимо от стажа у работодателя. Баранов отметил, что даже льготным категориям необходимо подать заявление и оформить отпуск.