Юрист Шайдуллина объяснила, что уволить сотрудника за плохую работу без предварительных дисциплинарных взысканий нельзя

Уволить сотрудника за некачественное выполнение обязанностей без предварительных дисциплинарных взысканий нельзя, сообщила «Москве 24» юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина. В противном случае работник может восстановиться в должности через суд.

Ранее в Москве пианист доказал свое незаконное увольнение по причине несоответствия должности после испытательного срока. Суд обязал руководство оркестра восстановить его в должности и выплатить 1,2 миллиона рублей среднего заработка за время вынужденного прогула, а также 30 тысяч рублей компенсации морального вреда.

По словам Шайдуллиной, даже во время испытательного срока для увольнения сотрудника должны быть веские основания. Если работника не уведомили об увольнении за три дня, как того требует закон, он также может восстановиться в должности через суд.

После прохождения испытательного срока уволить сотрудника за плохое выполнение обязанностей сразу нельзя. Работодатель обязан фиксировать случаи ненадлежащего поведения или невыполнения обязанностей и налагать дисциплинарные взыскания. Только после этого, при повторении нарушений, можно принимать решение об увольнении.

Сотрудник, который уверен в добросовестном выполнении своих обязанностей, может собрать свидетельские показания коллег или сохранять доказательства выполнения заданий, например, рабочие переписки или скриншоты. Это поможет в случае судебного разбирательства.

Если сотрудник выиграет дело, он сможет не только вернуться на работу, но и получить выплату среднего заработка с момента незаконного увольнения до восстановления в должности, а также компенсацию морального вреда при доказанных эмоциональных страданиях.