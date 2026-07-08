Сенатор Мурог напомнил о праве работающих пенсионеров на дни для диспансеризации

В беседе с RT сенатор Игорь Мурог напомнил, что работающим пенсионерам по российским законам положено два дня в год для прохождения диспансеризации. Это закреплено в части 3 статьи 185.1 Трудового кодекса России.

«Дни предоставляются с сохранением места работы и среднего заработка: для их оформления сотрудник подает письменное заявление, а работодатель издает приказ. При этом использовать дни можно в разные даты, согласовав их с работодателем», — пояснил сенатор.

Мурог подчеркнул, что эти дни можно использовать только для медицинских осмотров. Если обследование закончится за один день, второй день не переносится и не накапливается. Использование дней в личных целях может привести к претензиям со стороны работодателя и даже к квалификации в качестве прогула.

Кроме того, работающий пенсионер может взять до 14 календарных дней отпуска без сохранения зарплаты, если напишет соответствующее заявление. Эта норма часто остается незамеченной, хотя она дает дополнительные возможности для решения личных и медицинских вопросов.