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    Россиянам порекомендовали отключать удлинители от сети на ночь

    Старые удлинители могут перегреваться и вызывать пожар. Кандидат технических наук, заведующий кафедрой цифровых и аддитивных технологий ИПТИП РТУ МИРЭА Владимир Зуев посоветовал не оставлять их включенными на ночь без необходимости, сообщает RT.

    Зуев объяснил, что электротехнические причины входят в тройку самых частых причин пожаров в жилых домах. Удлинители занимают среди них одно из первых мест.

    По словам эксперта, высокое переходное сопротивление в несертифицированном удлинителе может вызвать перегрев даже при подключении светильника. Особенно опасно оставлять такой кабель под ковром или рядом с постелью: перегрев может привести к возгоранию.

    Поврежденная изоляция повышает риск короткого замыкания, в том числе ночью. Старые модели также часто не рассчитаны на современную нагрузку. При подключении обогревателя, нескольких зарядных устройств или других приборов суммарный ток может превысить допустимый, и кабель начнет нагреваться изнутри.

    Зуев напомнил, что удлинители предназначены для временного подключения. Он рекомендовал не прокладывать кабель под коврами, через дверные проемы и рядом с нагревательными приборами. Старый удлинитель с поврежденной изоляцией или сомнительного качества следует заменить.

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