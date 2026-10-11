Россия заняла второе место по числу замороженных в криоцентрах граждан

Общее число россиян, чьи замороженные тела находятся в криоцентрах по всему миру, составляет 109 человек. Такие данные сайту kp.ru привел биофизик и криптобиолог Игорь Артюхов.

Он подчеркнул, что лидером по количествуу тех, кто решился на заморозку для последующего воскрешения, стали США, где в заморозке лежат 566 пациентов. Россия по этому показателю занимает второе место в мире.

Артюхов подчеркнул, что самым сложным в воскрешении людей из криокамер является восстановление функций мозга, который пережил смерть.

«Если у человека, например, болезнь Альцгеймера или ишемический инсульт головного мозга. Тогда часть нейронов погибает до наступления смерти, а затем начинаются еще и посмертные изменения», — заявил Артюхов.

В начале февраля прошлого года телеграм-канал Shot сообщил, что стоимость криогенной заморозки тела в России составляет 3,8 миллиона рублей. При этом тем клиентам, которые хотят сэкономить, компания предложила услугу по заморозке мозга за 1,8 миллиона рублей.