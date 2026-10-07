Бывший канцлер Германии Шредер приехал в Москву с рабочим визитом

Экс-канцлер ФРГ Шредер прибыл в Москву для встречи с руководством «Гиперглобуса»

Вошедший в наблюдательный совет торговой компании «Гиперглобус» бывший канцлер Германии Герхард Шредер прибыл в Москву для встречи с руководством и сотрудниками фирмы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ретейлера.

Собеседник агентства подчеркнул, что в ходе визита бывший глава правительства Германии ознакомился с работой столичного магазина «Глобус»,

«Рабочий визит — встреча с руководством и сотрудниками», — заявили в пресс-службе.

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер вошел в наблюдательный совет компании «Гиперглобус» в конце минувшей недели.

Владелец компании Томас Брух заявил, что это необходимый шаг для усиления экспертной поддержки, а достаточная экспертиза политика о России позволит найти конструктивные решения.

Компания «Гиперглобус» вышла из состава немецкой глобальной сети Globus Holding в январе 2025 года и сохранила за собой право на 22 торговые точки в восьми регионах Центрального федерального округа.