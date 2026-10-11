В работе «Яндекс Go» произошел сбой

РИА «Новости»: пользователи «Яндекс Go» в Москве и Подмосковье сообщили о сбое

Пользователи «Яндекс Go» в Москве и Московской области столкнулись с проблемами при заказе такси. Об этом сообщило РИА «Новости» .

При выборе маршрута приложение показывает сообщения «Нет свободных машин» или «Машина не найдена» независимо от тарифа.

В некоторых случаях поиск начинается, но спустя некоторое время заказ завершается, а сервис сообщает клиенту: «Вы приехали».

Неполадки затронули и раздел «Еда». При попытке воспользоваться им пользователи видят уведомление о техническом сбое.

Ранее стало известно, что украинские беспилотники атаковали ЦОД «Яндекса» во Владимире. Дата-центр получил повреждения и полностью остановил работу, сообщали в пресс-службе компании. На месте работают экстренные службы, информация о пострадавших не поступала.