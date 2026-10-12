Клиентов «Яндекс Пэй» успокоили, что их деньги находятся в безопасности

Руководитель финтех-направления компании «Яндекс» Дмитрий Пирогов успокоил клиентов, заявив, что все их деньги в «Яндекс Пэй» находятся в безопасности. Об этом сообщили в пресс-релизе компании.

Пирогов заявил, что этим утром повреждения получил еще один дата-центр компании, поэтому многие клиенты не смогли до сих пор проверить баланс, оплатить покупку или перевести свои деньги.

«Сначала о самом главном: все ваши деньги в безопасности. Сами деньги не хранятся в дата-центре. Там находятся серверы, которые обеспечивают работу сервисов», — пояснил он.

По его словам, записи о каждом счете хранятся в нескольких копиях на разных площадках. В компании проверили их целостность, выяснив, что ни одна запись не была потеряна. «Яндекс» продолжает восстанавливать сервисы, проверяет его работу, чтобы она была надежной. Пока неизвестен точный срок их восстановления.

Ранее украинские беспилотники атаковали дата-центр компании во Владимире, его работа была полностью остановлена.