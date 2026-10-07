Москвича оштрафовали на пять тысяч рублей за оскорбления в сторону соседа в чате

Москвича суд обязал выплатить пять тысяч рублей в качестве штрафа за оскорбление соседа в домовом чате. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы суда.

Мужчина в мессенджере отправил за сутки несколько сообщений в общем чате дома. В них он допустил бранные выражения в сторону соседа. В итоге пострадавший обратился в прокуратуру. Там провели проверку и оформили протокол об административном нарушении. Материалы направили в суд.

Ругавшийся мужчина на заседании отказался объяснять свое поведение, а во время слушания ушел из зала. Суд счел его высказывания в чате грубейшей бранной лексикой, которая унижает честь и достоинство потерпевшего.

«Признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 5.61 КоАП России, и подвергнуть административному наказанию в виде штрафа в размере пять тысяч рублей», — написано в документе.

Судебное постановление обжаловано в апелляционной инстанции.

Ранее москвича оштрафовали за оскорбительное обращение в Генпрокуратуру.