Кнайсль объяснила, почему австрийцы стыдятся деревенской жизни

Жизнь в деревне далека от романтики, а некоторые ее даже стыдятся. Об этом в интервью 360.ru заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

«Например, французская деревня отличается от австрийской тем, что жизнь во французской гораздо легче. <…> И французы гордятся своей деревней, а австрийцы не очень и ощущают себя второсортными», — сказала она.

Кнайсль призналась, что относит себя к убежденным деревенским жителям и не согласилась бы переехать в город, особенно в мегаполис.

«Даже если мне дадут апартаменты в Москве, я скажу: „Спасибо, не надо“. Я не хочу этого. <…> Я очень благодарна за дом в деревне и за жизнь в деревне. А легко здесь ничего не дается. Я всегда говорю, что жизнь в деревне — это не романтика», — заключила политик.

О том, как живет в России Карин Кнайсль, смотрите в ее полном интервью на всех площадках 360.ru.