360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В Госдуме предложили переименовать Волгоград и Петербург

    В Госдуму внесли проект о возвращении Волгограду и Петербургу прежних названий

    Фото: РИА «Новости»

    Депутат Анжелика Глазкова предложила вернуть Волгограду и Санкт-Петербургу названия Сталинград и Ленинград. Законопроект опубликовали в электронной базе Госдумы.

    Автор выступила с инициативой закрепить на федеральном уровне статус городов-героев и запретить им менять исторические названия, которые они носили в годы Великой Отечественной войны.

    Согласно документу, Волгоград и Петербург должны получить прежние наименования в течение года после вступления закона в силу. При этом ранее выданные документы граждан и организаций сохранят действительность до их замены.

    В пояснительной записке Глазкова связала инициативу с исторической памятью о подвиге защитников Ленинграда и Сталинграда. Парламентарий также указала на всемирное значение блокады Ленинграда и Сталинградской битвы.

    Ранее дорожные знаки с надписью «Сталинград» установили на въезде в Волгоград.

    Читайте также

    РЖД запустит первый круизный поезд «Балтийское кольцо» в Калининградской области

    телеграм-канал РЖД

    «Убивать — моя работа». Исповедь Саши Солдата услышала психолог: ее выводы насторожили

    Мошенники стали отбирать квартиры у россиян под видом рефинансирования

    РЖД запустит первый круизный поезд «Балтийское кольцо» в Калининградской области

    телеграм-канал РЖД

    «Убивать — моя работа». Исповедь Саши Солдата услышала психолог: ее выводы насторожили

    Мошенники стали отбирать квартиры у россиян под видом рефинансирования