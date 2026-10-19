В Госдуме предложили переименовать Волгоград и Петербург

В Госдуму внесли проект о возвращении Волгограду и Петербургу прежних названий

Депутат Анжелика Глазкова предложила вернуть Волгограду и Санкт-Петербургу названия Сталинград и Ленинград. Законопроект опубликовали в электронной базе Госдумы.

Автор выступила с инициативой закрепить на федеральном уровне статус городов-героев и запретить им менять исторические названия, которые они носили в годы Великой Отечественной войны.

Согласно документу, Волгоград и Петербург должны получить прежние наименования в течение года после вступления закона в силу. При этом ранее выданные документы граждан и организаций сохранят действительность до их замены.

В пояснительной записке Глазкова связала инициативу с исторической памятью о подвиге защитников Ленинграда и Сталинграда. Парламентарий также указала на всемирное значение блокады Ленинграда и Сталинградской битвы.

Ранее дорожные знаки с надписью «Сталинград» установили на въезде в Волгоград.