Мошенники стали пугать родителей лишением детских пособий

Мошенники начали пугать российских родителей лишением детских пособий из-за якобы обнаруженных переводов на их счетах. О схеме рассказали представители платформы «Мошеловка» Народного фронта в беседе с РИА «Новости» .

«Мошенники обзванивают родителей от имени Социального фонда и сообщают, что после проверки личных счетов у гражданина были обнаружены сторонние переводы, из- за которых детские пособия могут быть аннулированы», — сообщили в «Мошеловке».

Злоумышленники уверяют родителей, что подозрительный перевод можно не учитывать при расчете дохода семьи, если подтвердить его происхождение. Для этого они требуют отправить накопления на транзитный счет, якобы защищенный от налогообложения.

В «Мошеловке» подчеркнули, что Социальный фонд никогда не просит переводить деньги на счета третьих лиц, чтобы сохранить выплаты. Специалисты посоветовали уточнять вопросы о пособиях через личный кабинет на «Госуслугах» или при личном посещении фонда. Они также призвали не передавать телефонным собеседникам коды доступа к государственным и банковским сервисам.

Ранее россиянам рассказали о мошеннической схеме с поддельными сайтами, замаскированными под расчетные центры и ГИС ЖКХ и обманной скидкой в 15% на оплату ЖКУ.