Таможенники нашли радиоактивные авиационные часы в посылке из Израиля

Радиоактивные авиационные часы нашли в посылке из Израиля. Об этом рассказали в пресс-службе Домодедовской таможни.

Уровень естественного радиационного фона часов был превышен в 20 раз. Посылка должна была прийти жителю Удмуртии.

Система радиационного контроля сработала именно на часы. На поверхности устройства уровень ионизирующего излучения составляла 2,75 микрозиверт в час. Товар оказался опасным для использования, его ввоз запретили в Россию.

При этом в документах отправитель указал, что в посылке — ключи, сумка, одежда и рюкзак. Теперь часы вернутся в Израиль.

Недавно стало известно, что авиапассажир спрятал в своем нижнем белье 10 экзотических птиц.