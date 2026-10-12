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    Таможенники нашли радиоактивные авиационные часы в посылке из Израиля

    Пресс-служба ФТС России
    Фото: Пресс-служба ФТС России

    Радиоактивные авиационные часы нашли в посылке из Израиля. Об этом рассказали в пресс-службе Домодедовской таможни.

    Уровень естественного радиационного фона часов был превышен в 20 раз. Посылка должна была прийти жителю Удмуртии.

    Система радиационного контроля сработала именно на часы. На поверхности устройства уровень ионизирующего излучения составляла 2,75 микрозиверт в час. Товар оказался опасным для использования, его ввоз запретили в Россию.

    При этом в документах отправитель указал, что в посылке — ключи, сумка, одежда и рюкзак. Теперь часы вернутся в Израиль.

    Недавно стало известно, что авиапассажир спрятал в своем нижнем белье 10 экзотических птиц.

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