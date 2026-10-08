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    Системы оповещения населения проверят по всей России 9 октября

    Фото: РИА «Новости»

    МЧС в пятницу, 9 октября, проведет плановую проверку систем оповещения населения в регионах страны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

    Во время мероприятия в городах включат электросирены и громкоговорители. На общедоступных телеканалах и радиостанциях вместо обычного эфира передадут специальные информационные сообщения.

    При срабатывании сирен гражданам необходимо включить любой доступный телеканал или радиостанцию и прослушать сообщение. Информация о проверке также появится в мобильном приложении «МЧС России».

    Система оповещения предназначена для передачи населению сигналов об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, уточнили в ведомстве. Регулярные проверки позволяют оценить ее готовность к работе и проверить взаимодействие экстренных служб.

    Ранее в МЧС рассказали о главной ошибке россиян при атаках БПЛА.