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    Россиянам объяснили, зачем запрещать проезд по тротуарам для курьеров

    Директор АОМ Эрдман: контролировать транспорт курьеров за пределами МКАД сложно

    сгенерировано с помощью ИИ/360.ru
    Фото: сгенерировано с помощью ИИ/360.ru

    Минтранс предложил проект изменений в правилах дорожного движения, по которому курьерам могут запретить ездить по тротуарам. Это важно, поскольку отследить, на каком транспорте передвигаются курьеры, сложно, отметила в беседе с 360.ru директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

    Она подчеркнула, что в Москве довольно четко работает система КИС «АРТ», которая идентифицирует самого курьера и его транспортное средство.

    «Очень многие [столичные] операторы доставки работают со своими курьерами по логике того, что их электровелосипеды — это именно СИМ, которые имеют ограничение скорости и мощности. Но если выйти чуть за пределы МКАД, в отношении курьеров больше хаоса», — указала Эрдман.

    Она добавила, что часто электровелосипеды, на которых перемещаются курьеры, по факту являются мопедами. Пока определить, чем управляют курьеры, сложно, лучше исходить из того, что это мопеды и им нужно перемещаться только по дороге, резюмировала собеседница 360.ru.

    Подробнее о предложениях Минтранса и их актуальности — в нашем материале.

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