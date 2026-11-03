Минтранс разработал запрет на выезд курьеров на тротуары

В Правила дорожного движения добавят поправку, запрещающую курьерам передвигаться по тротуарам. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на проект Минтранса.

В марте российский лидер Владимир Путин дал Минтрансу и МВД поручение проработать вопрос о запрете езды по тротуарам для курьеров на электровелосипедах. Также эту тему поднимали в декабре 2025-го на заседании Совета по правам человека — тогда президент упоминал жалобы людей на то, как курьеры перемещаются по городу.

В итоге Минтранс закрепил запрет в проекте поправок. В министерстве объяснили, что курьеры используют не только электросамокаты, но и мощные мопеды, поэтому при столкновении пешеходы рискуют получить тяжелые травмы.

Документ разрабатывали три года. Финальную версию Минтранс вынесет на общественное обсуждение в скором времени.

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