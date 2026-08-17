Ura.ru: правильная подготовка поможет сохранить самокат в хорошем состоянии до следующего сезона

По мере того как погода становится холоднее и дождливее, владельцы электросамокатов начинают задумываться о подготовке своих транспортных средств к зимнему хранению. Правильная подготовка поможет сохранить самокат в хорошем состоянии до следующего сезона, пишет Ura.ru .

Первым шагом является тщательная очистка. Самокат следует аккуратно вымыть, уделяя особое внимание удалению грязи и дорожных реагентов, которые могут вызвать коррозию. Для этого лучше использовать мягкую щетку и теплую воду, избегая мойки высокого давления, чтобы не повредить внутренние компоненты. После чистки самокат необходимо тщательно просушить, чтобы избежать коррозии.

Далее следует проверить самокат на наличие повреждений и провести обслуживание подвижных узлов. Необходимо проверить раму на трещины и сколы краски, подтянуть ослабленные болты и смазать все подвижные части. Особое внимание стоит уделить колесам и давлению в шинах, которое следует отрегулировать в зависимости от способа хранения самоката.

Не менее важно правильно подготовить аккумулятор. Уровень заряда должен быть в диапазоне 40–60% перед отправкой на хранение. Это поможет минимизировать саморазряд и предотвратить критический урон аккумулятору. Если батарея несъемная, важно периодически проверять уровень заряда и при необходимости подзаряжать.

Следуя этим рекомендациям, можно быть уверенным, что электросамокат будет готов к эксплуатации весной без дополнительных затрат на ремонт.