Суд наказал водителя за наезд на самокатчика в Нижнем Новгороде

Ленинский районный суд признал виновным водителя автобуса, сбившего молодого человека на электросамокате. Об этом НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Авария произошла в ноябре прошлого года на проспекте Ленина. Водитель проехал на красный свет и не уступил дорогу.

Пострадавший госпитализировали с травмами. В суде обвиняемый вину признал. По решению суда, мужчина получил два года ограничения свободы и запрет управлять транспортом почти на три года. Приговор еще может быть обжалован.