Эксперты заявили, что ограничение скорости электросамокатов поможет повысить безопасность в зонах совместного движения

Для повышения безопасности на улицах в зонах совместного движения пешеходов и электросамокатов необходимо снизить максимальную скорость последних до восьми километров в час, что позволит минимизировать риск получения тяжелых травм при возможных столкновениях. Об этом говорится в материале радиостанции «Говорит Москва».