Эксперты заявили, что ограничение скорости электросамокатов поможет повысить безопасность в зонах совместного движения
Для повышения безопасности на улицах в зонах совместного движения пешеходов и электросамокатов необходимо снизить максимальную скорость последних до восьми километров в час, что позволит минимизировать риск получения тяжелых травм при возможных столкновениях. Об этом говорится в материале радиостанции «Говорит Москва».
По мнению экспертов, такая мера станет эффективной для предотвращения аварий. Уже существуют технические разработки, позволяющие реализовать подобное ограничение скорости. Ключевым фактором является осознание водителем электросамоката возможной опасности для окружающих, что может стимулировать более осторожное поведение на дороге.