Курьеров захотели выгнать с тротуаров. Что еще может измениться в ПДД

Минтранс представил на общественное обсуждение проект изменений в правилах дорожного движения, касающихся средств индивидуальной мобильности (СИМ). Курьеров на электромопедах могут обязать ездить исключительно по тротуарам. Подробнее о возможных нововведениях — в материале 360.ru.

Что предложил Минтранс

Главная идея в том, чтобы четко разграничить СИМ и мопеды. Если корректировки примут, устройства с мощностью от 0,1 до 0,25 кВт и скоростью до 25 километров в час — персональные и арендные самокаты — отнесут к СИМ. Технику с большей скоростью и мощностью классифицируют как мопеды, и на нее распространится запрет на проезд по тротуарам. Прежде всего это коснется курьеров. Планируется ввести новые дорожные знаки — «Велопереезд» и «Велопешеходный переход». Ими будут обозначать места для пересечения проезжей части велосипедистами и пользователями СИМ без спешивания.

Фото: Медиасток.рф

Для зон с высокой проходимостью пешеходов — например, возле школ и в туристических районах — введут дорожный знак «Зона с ограничением движения СИМ». Так регионы смогут гибко регулировать трафик самокатов. В местах массового скопления людей движение СИМ запретят. Техника для доставки грузов не сможет ездить по пешеходным пространствам. Кроме того, предлагается разрешить управлять СИМ на дорогах общего пользования только с 16 лет. Ездить на одном СИМ вдвоем или втроем будет запрещено. Ввести собираются и отдельные правила парковки для СИМ — допустимые места и сроки их размещения.

Изменения призваны сделать городскую среду комфортнее и безопаснее для всех участников движения. Нововведения учитывают стремительное развитие микромобильности и курьерских сервисов, формируют понятные правила для новых типов транспорта. Пресс-служба Минтранса

Определяющим фактором для разграничения типов транспортных средств пока остается мощность, указала в беседе с 360.ru директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман. «Водораздел — 0,25 кВт. Все, что больше, и неважно, как это выглядит — как электровелосипед, электросамокат, моноколесо, сигвей, гироскутер, — уже является мопедом. Хотя на земле мощность довольно сложно измерить — возможно, стоило бы обратиться к скорости», — отметила она.

Что может измениться для курьеров

Пока речь идет о том, чтобы переместить всех курьеров, вне зависимости от мощности электровелосипедов, на проезжую часть. Дело в том, что пока затруднительно отследить, на чем перемещаются сотрудники служб доставки. В Москве довольно четко работает система КИС «АРТ», которая идентифицирует самого курьера и его транспортное средство, и очень многие операторы курьерской доставки при работе с курьерами исходят из того, что их электровелосипеды — это именно СИМ.

Но если выйти чуть за пределы МКАД, в отношении курьеров появляется больше хаоса. И часто электровелосипеды, на которых они перемещаются, — мопеды. Пока мы не можем определить точно, чем управляет курьер, будем исходить из того, что это мопеды, и они будут перемещаться только по дороге. Ксения Эрдман Директор Ассоциации операторов микромобильности

Кому придется получать водительские права

На средства индивидуальной мобильности права не нужны. Если же говорить о более мощном транспортном средстве, необходимы права категории М (позволяет управлять мопедами, скутерами и легкими квадрициклами). Но права этой категории отдельно не получил еще ни один человек — они идут бонусом за категорию А, А1 (управление мотоциклом) или В (управление автомобилем). «Люди, которые используют обычный самокат — легкий, маломощный, — могут спокойно передвигаться и дальше. А если вы используете мощное СИМ, которое по факту является мопедом, нужно заботиться о получении прав», — подытожила Эрдман.

Фото: РИА «Новости»

То есть для управления мопедом водительские права понадобятся и курьерам. Будут ли у них послабления при получении этого документа, пока неизвестно. Однако Эрдман указала на то, что если обязать всех курьеров получать права, это неминуемо приведет к дефициту кадров и, соответственно, уменьшению скорости доставки и увеличению ее стоимости. Словом, общественности есть о чем подумать при анализе проекта.