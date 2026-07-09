Мособлдума подготовит предложения по регулированию использования электросамокатов
Московская областная дума намерена проработать законодательные инициативы по регулированию использования средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты. Об этом сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов в интервью телеканалу 360.ru.
По его словам, среди рассматриваемых мер — лицензирование, регистрация пользователей через портал госуслуг, страхование ответственности и возможность фиксации нарушений правил дорожного движения.
«Нужна системная регуляторика: лицензирование, возможность страховых функций, регистрация на госуслугах, возможность фиксации нарушений правил дорожного движения», — сказал Брынцалов.
Он отметил, что количество жалоб жителей и ДТП с участием электросамокатов увеличивается, в том числе происходят аварии с летальным исходом, поэтому регулирование этой сферы требует скорейшего принятия решений.
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