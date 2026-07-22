Как выбрать электросамокат? Эксперты посоветовали смотреть на модели с мощностью двигателя не менее 250 Вт

Электросамокаты становятся все более популярными в российских городах благодаря своей компактности и маневренности. Однако выбор подходящей модели может быть сложным из-за большого количества предложений на рынке. Эксперты дают советы, на что обратить внимание при покупке, написал сайт 110km.ru .

Перед покупкой важно определить свои ожидания: нужна ли вам большая дальность хода, будете ли вы ездить по неровным покрытиям, важна ли быстрая зарядка аккумулятора. Также стоит учесть вопрос обслуживания — не все производители предлагают сервисную поддержку.

Эксперты советуют выбирать модели с мощностью двигателя не менее 250 Вт. Для управления таким самокатом потребуются права хотя бы категории М. Тормозная система должна быть комбинированной: электрические тормоза рекомендуется дополнять механическими. Качественное освещение также важно для безопасности в темное время суток.

Не стоит забывать и о деталях. Съемный аккумулятор облегчает процесс зарядки и замены. Прочная петля для замка и дополнительные системы блокировки снижают риск кражи. При выборе шин стоит учитывать, что цельнолитые покрышки практически не требуют обслуживания, но уступают по комфорту пневматическим аналогам.

Для поездок по брусчатке или неровным дорогам желательно наличие амортизаторов и широкой платформы для ног. Если планируется частая перевозка в общественном транспорте или автомобиле, стоит выбирать складные модели с компактными габаритами. Качество сборки также играет роль — отсутствие острых кромок, надежные крепления и аккуратные сварные швы говорят о внимании производителя к деталям.