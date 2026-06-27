Контроль за использованием питбайков детьми ужесточат в Дмитровском округе

25 июня глава округа Михаил Шувалов провел расширенное совещание по проблеме использования питбайков и средств индивидуальной мобильности несовершеннолетними. Поводом стала тревожная статистика ДТП с участием детей.

Количество аварий и правонарушений с участием подростков на мототехнике не снижается, а число пострадавших растет. Глава округа отметил, что многие родители не осознают смертельной опасности таких прогулок. Покупка питбайка или мощного электросамоката для ребенка может закончиться трагедией.

Сотрудники Госавтоинспекции подтвердили системность проблемы: во время рейдов нарушителей задерживают, технику изымают, но родители часто признаются, что покупали мопед для себя, а ребенку просто дали покататься. Штраф для собственника изъятой техники составляет 30 тысяч рублей плюс расходы на эвакуацию и хранение.

На совещании выработали комплекс мер: ограничение продажи топлива несовершеннолетним, развитие легальных площадок для безопасного катания, социальная реклама для родителей и анализ лучших практик профилактики. Также запланирована разъяснительная работа с сетями доставки, чьи курьеры часто используют мощные средства индивидуальной мобильности без права управления.

Михаил Шувалов резюмировал, что одних запретов недостаточно — результат возможен только при осознании родителями, что питбайк и мощный самокат — не игрушка, а источник смертельной опасности.​​